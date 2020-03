Trump pide al Congreso adoptar un plan de rescate económico ante el coronavirus

Donald Trump llamó al Congreso de Estados Unidos a adoptar este martes un plan masivo de rescate de la economía, golpeada por la pandemia del coronavirus, advirtiendo que unas negociaciones muy largas entre los legisladores tendrían un impacto negativo sobre los trabajadores estadounidenses.

"El Congreso debe aprobar el acuerdo, sin todas las tonterías, hoy", escribió en Twitter el presidente republicano, en referencia aparente a ciertas demandas de la oposición demócrata.

"Mientras más tiempo tome, más difícil será reactivar la economía. Nuestros trabajadores sufrirán", advirtió.

Congress must approve the deal, without all of the nonsense, today. The longer it takes, the harder it will be to start up our economy. Our workers will be hurt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020