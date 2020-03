India decreta el confinamiento total de sus habitantes por el coronavirus

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ordenó este martes el confinamiento total de los más de mil 300 millones de habitantes del país durante tres semanas, como medida contra la pandemia del coronavirus (COVID-19).

"A partir de medianoche, todo el país está confinado. Para salvar a India, para salvar a cada ciudadano, a ustedes, a sus familias", dijo Modi en un discurso televisado.

El primer ministro indio pidió a sus compatriotas que respeten el distanciamiento social y se queden en casa.

"Recuerden que incluso un solo paso fuera de su casa puede traer la grave enfermedad del coronavirus a su hogar", advirtió el líder nacionalista hindú.

By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19.

No panic buying please.

Please stay indoors.

I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020