Otro paciente se cura de VIH gracias a trasplante de células madre

Médicos confirmaron este martes que un segundo paciente se curó de VIH, el virus del sida, tras haberse sometido a un trasplante de células madre.

El diagnóstico se dio luego de que los expertos no detectaran ningún rastro de la infección 30 meses después de haber abandonado el tratamiento tradicional.

El llamado "paciente de Londres", originario de Venezuela, copó las portadas de los medios el año pasado cuando investigadores de la Universidad de Cambridge anunciaron no haber detectado en su sangre ningún rastro del virus durante 18 meses.

El profesor Ravindra Gupta, autor principal del estudio publicado este martes en la revista The Lancet HIV, indicó que los nuevos resultados son "todavía más determinantes".

The strategy could not be applied to many living with HIV—only relevant to those who are candidates for stem cell transplants because of haematological disease. But continued absence of detectable virus shows that the cure of Timothy Brown (the Berlin patient) was not a one off.

— The Lancet HIV (@TheLancetHIV) March 10, 2020