Michael Bloomberg se retira de la carrera demócrata a la Casa Blanca

El multimillonario estadounidense, Michael Bloomberg, anunció el miércoles que se retira de la carrera por la nominación presidencial demócrata, tras los decepcionantes resultados que obtuvo en las primarias del "supermartes", claves en el proceso.

"Hace tres meses, me postulé para presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo", dijo Bloomberg en un comunicado.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden . pic.twitter.com/cNJDIQHS75

El exalcalde de Nueva York, quien en 2019 fue nombrado por Forbes como la novena persona más millonaria del mundo, gastó millones de dólares de su propia fortuna para la candidatura, pero sufrió un duro revés la víspera, al no ganar ninguno de los 14 estados en juego en el "supermartes".

En la fecha más importante de las internas partidarias, decenas de millones de estadounidenses están convocados a las urnas, y el resultado de la votación otorga un tercio del total de delegados a la convención nacional demócrata que elegirá el candidato en julio.

Tras anunciar su retiro, Bloomberg también presentó al moderado expresidente Joe Biden como el "mejor" candidato para vencer al mandatario republicano en noviembre.

Biden cuenta, además, con el respaldo de sus exrivales Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke.

El exvicepresidente de Barack Obama venció en al menos nueve estados de los 14 que votaron en un supermartes lleno de sorpresas, incluido un triunfo en Texas, estado clave en la contienda nacional, según resultados preliminares.

I have said it many times in this campaign. This nation will be able to overcome four years of Donald Trump. But if this man is reelected, we won’t recognize this country in a few years.

We have to get Trump out of the White House.

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020