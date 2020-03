Sanders lidera cómodamente las primarias de California

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, lideraba el miércoles en California tras las primarias partidarias del llamado "supermartes", pero los medios estadounidenses se abstenían cautelosamente de declararlo ganador en el estado que asigna el mayor número de delegados a la convención.

Con cerca del 80 % de los votos contados, el senador progresista de Vermont ganaba con el 33 %, frente al 24 % del exvicepresidente Joe Biden, que representa el ala más moderada del partido.

Thank you California! You showed that Americans are ready for a government and economy that works for all of us, not just the 1%. Let's go forward together. https://t.co/qFdemjdof1

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 4, 2020