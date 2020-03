Devastadores tornados dejan más de 20 muertos en Estados Unidos

Al menos 22 personas murieron este martes, después de que varios tornados golpearan el estado de Tennessee, en Estados Unidos, provocando además graves daños materiales y prolongados cortes de luz.

Este martes, equipos de rescate buscaban entre los escombros a supervivientes y desaparecidos, mientras el balance de víctimas amenazaba con aumentar con el paso de las horas.

"Una serie de fuertes tormentas atravesó Tennessee y provocó graves daños en edificios, carreteras, puentes, servicios públicos y negocios en varios condados", indicó la agencia estatal de emergencias.

Poco después de la medianoche, el tornado que atravesó Nashville, la capital del estado, destruyó edificios y casas, tumbó tendidos eléctricos y dejó escombros por toda la ciudad.

Los apagones, además, afectan a 47 mil personas, según Nashville Electric.

*Video de AFP

"Creo que tengo suerte de estar vivo y aún tengo que asimilar" lo que pasó, dijo a la televisión local WTVF un residente de esa ciudad, luego de que un cartel aplastara su automóvil.

"Nashville sufre y nuestra comunidad ha quedado devastada", escribió en Twitter el alcalde de la ciudad, John Cooper, quien animó a los habitantes a ayudar a las autoridades.

I am currently working with those at the Emergency Operations Center and receiving regular updates and damage assessment reports. I am also working closely with federal contacts on all recovery assistance options. A more comprehensive media update is coming up this morning.

"En las próximas horas vamos a seguir desplegando equipos de búsqueda y de rescate, abriendo refugios en todo el estado y enviando a personal de emergencia en las comunidades más afectadas", tuiteó por su parte el gobernador de Tennessee, Bill Lee.

We encourage all Tennesseans to join us in praying for the families across our state that are facing tragedy today. Thank you to our first responders for working around the clock to keep us safe on this difficult day.

— Governor Bill Lee (@GovBillLee) March 3, 2020