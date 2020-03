Impactante imagen satelital muestra caída de contaminación en China por el coronavirus

La NASA reveló el domingo impactantes imágenes satelitales que muestran una drástica caída de la contaminación en China, la cual, según la agencia espacial estadounidense, está "parcialmente relacionada" con la desaceleración económica debido al brote de coronavirus.

Según científicos de la NASA, que examinaron los datos recopilados por sus satélites y por la Agencia Espacial Europea, la reducción de la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) se notó por primera vez cerca de Wuhan, el epicentro del brote, y se extendió por toda China.

Los mapas que comparan las concentraciones de NO2 mostraron una marcada disminución, entre el 1 y el 20 de enero, antes de que Wuhan y otras ciudades fueran puestas en cuarentena, y entre el 10 y el 25 de febrero.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) March 1, 2020