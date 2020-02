Presidente de comisión dice que le preocupa señalamiento a personas de la Postuladora de CSJ

El presidente de la Postuladora de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Félix Serrano, dice que es preocupante que se haya aludido a personas de la Comision. Se refirió al caso Comisiones Paralelas 2020 que tiene como supuesto operador a Gustavo Alejos.

A Serrano le "preocupa" que aspirantes a magistrados sean mencionados en el caso presentado ayer en el Ministerio Público (MP).

Aseguró que no cree que esta situación le reste credibilidad al trabajo de la Comisión.

Serrano se refirió a las personas que podrían estar implicadas en el caso para elegir a los próximos magistrados judiciales.

Serrano se refirió al empresario Alejos, preso por evasión y ser el operador en la integración de la nómina de magistrados.

"A Alejos ni lo conozco, ni lo he visto, no he recibido llamadas, ni nada por el estilo", agregó Serrano.