Norma Torres pide al presidente guatemalteco que vete la Ley de ONGs

La congresista estadounidense Norma Torres pidió al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que vete la Ley de ONGs.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, legisladora escribió un mensaje dirigido al mandatario guatemalteco en el cual se le señala que dicha normativa impone limitaciones a la ciudadanía.

Además, se requiere al gobernante que defienda el imperio de la ley.

.@DrGiammattei, a bill limiting NGOs is a bill you should not sign. The people of #Guatemala need a president who sets boundaries & upholds the #RuleOfLaw. Help incentivize your people to hold their government accountable.

