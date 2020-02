Todo comienza en Iowa: últimas horas antes de las primarias demócratas

El ritmo se acelera el domingo en Iowa, a horas del arranque de las primarias para elegir al aspirante demócrata a la Casa Blanca, y los candidatos multiplican sus mitines de campaña.

Bernie Sanders, el favorito en ese estado, atrae a las multitudes más numerosas.

"Todo comienza mañana por la noche en Iowa", dijo Sanders, de 78 años, en una sala llena de gente en Iowa City.

Hace cuatro años, el senador perdió allí contra Hillary Clinton, y esta vez espera que el estado sirva de trampolín.

Sanders se apoya en los jóvenes y en cada etapa elogia a la juventud como "la generación de jóvenes más progresista en la historia de este país".

"Salga y llame a las puertas", instó el domingo en un mitin, donde los problemas de sonido dieron un toque de "bajo costo" al escenario como un recordatorio de que "Bernie" no es el candidato de los ricos.

Tomorrow Iowa goes to caucus, and our volunteers have knocked on 500,000 doors in Iowa and made over 10 million phone calls since January 1st to make sure we win. Join me live from our field office in Newton, Iowa: https://t.co/ZVtDo6R6h5

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 2, 2020