Operan de urgencia a Bernie Sanders por arteria bloqueada; suspende campaña

El senador estadounidense Bernie Sanders, aspirante a enfrentar a Donald Trump en las elecciones del próximo año, tuvo que suspender temporalmente sus actividades de campaña tras ser operado de urgencia para tratar una arteria bloqueada.

"Durante un evento de campaña ayer (martes) por la noche, el senador Sanders experimentó algunas molestias en el pecho. Después de la evaluación médica y los exámenes, se descubrió que tenía un bloqueo en una arteria y se insertaron con éxito dos 'stents'", dijo Jeff Weaver, asesor principal de Sanders, en un comunicado.

El equipo de Sanders aclaró que sus eventos fueron cancelados "hasta nuevo aviso".

Bernie Sanders, de 78 años, ha sido desde 1991 un legislador independiente en el Congreso de Estados Unidos, alineado con los demócratas, primero como representante de Vermont y, desde 2007, como senador.

Tras perder en 2016 la primaria demócrata frente a Hillary Clinton, Sanders anunció en febrero de este año que competiría otra vez por la nominación.

Las encuestas de intención de voto lo colocan peleando el segundo lugar, por detrás del exvicepresidente Joe Biden, quien es dos años menor que él.

Defeating Trump is not enough.

We need leadership that will fight for working families and the shrinking middle class, not just the 1%.

That is exactly what I have done my whole life and what I am prepared to do as president. pic.twitter.com/0NZSKIhb5G

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 1, 2019