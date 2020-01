OMS declara emergencia internacional por brote de coronavirus en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves una emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China, que ya ha provocado la muerte de al menos 170 personas.

En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló que la mayor preocupación de la organización es que el virus se propague a países cuyos sistemas de salud no están preparados para lidiar con la enfermedad.

"En las últimas semanas hemos atestiguado una emergencia provocada por un patógeno desconocido, misma que se ha convertido en un brote sin precedentes y que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes. Como he dicho en repetidas ocasiones desde mi regreso de Pekín, el gobierno chino debe ser felicitado por las extraordinarias medias que ha tomado para contener el brote del coronavirus, a pesar del grave impacto social y económico que dichas medidas están teniendo en el pueblo chino", dijo el jefe de la OMS.

"We would have seen many more cases outside #China by now – and probably deaths – if it were not for the government’s efforts, and the progress they have made to protect their own people and the people of the world"-@DrTedros #2019nCoV

