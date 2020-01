Trump firma el T-MEC, el nuevo tratado comercial de Norteamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el nuevo tratado comercial entre su país, México y Canadá, conocido como (T-MEC).

Este nuevo pacto comercial regional reemplazará finalmente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, según palabras de Trump, anticipa un "futuro glorioso" para la industria estadounidense.

"Hoy, finalmente, estamos terminando la pesadilla del TLCAN", dijo el mandatario republicano en un acto en la Casa Blanca, en Washington.

Con el TLCAN, "perdimos nuestros trabajos, cerramos nuestras fábricas y otros países fabricaron nuestros autos. Pero cambiamos eso (…) el T-MEC cerró estas terribles lagunas", afirmó.

La promulgación del T-MEC fue el último acto del largo proceso que comenzó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, hasta la adopción final del texto por parte del Congreso estadounidense, a mediados de enero, luego de un año de negociaciones con la oposición demócrata.

For the first time in American History, we have replaced a disastrous Trade Deal that REWARDED outsourcing with a truly FAIR and RECIPROCAL Trade Deal that will keep jobs, wealth and growth right here in AMERICA! pic.twitter.com/bDe8IV9DyD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020