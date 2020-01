Trump vuelve a atacar a Bolton, quien podría perjudicarlo en juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó el miércoles sus ataques contra su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, cuyo próximo libro podría perjudicar la defensa del mandatario en el juicio político que enfrenta en el Senado.

Según trascendidos de prensa, el libro de Bolton revela que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre el exvicepresidente Joe Biden, posible rival del magnate republicano en los comicios de noviembre.

Los demócratas quieren que Bolton testifique en el juicio político contra Trump, por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y hay crecientes indicios de que suficientes senadores republicanos podrían apoyar este pedido.

En un tuit publicado durante la madrugada, Trump atacó nuevamente a Bolton, a quien despidió en septiembre, diciendo que el exasesor le "rogó" tener ese trabajo.

"Fue despedido porque, francamente, si lo escuchara, ya estaríamos en la Sexta Guerra Mundial, y sale y INMEDIATAMENTE escribe un libro desagradable y falso. Todo clasificado de Seguridad Nacional", tuiteó Trump, desestimando lo que Bolton tenga para contar.

….many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020