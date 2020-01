Incendio en puerto de Alabama deja ocho muertos

Un voraz incendio mató a ocho personas y consumió decenas de botes en un puerto lacustre en Alabama, en el sureste de Estados Unidos, la madrugada de este lunes.

Gene Necklaus, jefe de bomberos de la ciudad de Scottsboro, confirmó la cifra de fallecidos, aunque no detalló si dentro de la misma se contaban menores de edad.

El incendio ocurrió en el Jacksoun County Park, un parque ubicado frente al Lago Guntersville en el noreste de Alabama, el cual cuenta con senderos para caminar, un restaurante, rampas para botes y un muelle.

"Esto es absolutamente devastador (…) En mi experiencia, es una de las cosas más devastadoras que he visto", agregó Necklaus.

NOTHING LEFT: Horrific damage left behind after a fire ripped through 35 boats in Scottsboro, AL. Officials say the fire started just before 1am. Eight people were killed. At this point, no one is reported as missing, but rescue crews are searching to make sure.@FOX5Atlanta pic.twitter.com/NcsJIaXL6X

— Alexa Liacko FOX 5 (@AlexaLiackoFOX5) January 27, 2020