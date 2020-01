Con un tuit, el presidente Donald Trump lamenta la muerte de Kobe Bryant

Tras confirmarse la muerte del exbasquetbolista estadounidense, Kobe Bryant, figuras del deporte, el espectáculo e incluso la política han acudido a las redes sociales para compartir mensajes lamentando el trágico suceso.

Uno de los primeros en pronunciarse en la web fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien con un breve tuit manifestó su pesar por el fallecimiento de la otrora estrella de los Lakers de Los Ángeles.

"Reportes indican que el gran jugador de baloncesto, Kobe Bryant, y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esta es una noticia terrible!", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter (@realDonaldTrump).

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020