Este fue el último mensaje de Kobe Bryant 

Luego de darse a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento del exbasquetbolista de la NBA, el estadounidense Kobe Bryant, millones de personas a nivel mundial han externado en la red social de Twitter su pesar.

Y muchos visitaron su perfil para comentar o compartir su última publicación.

Kobe Bryant había lanzado un tuit justamente anoche, pocas horas antes de que sufriera el terrible accidente aéreo que terminó con su vida.

Las palabras que dedicó la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, hacen referencia a que LeBron James logró superarlo como tercer máximo anotador de la historia de la NBA.

Dicha marca la consiguió LeBron anoche en un partido de su equipo, Los Angeles Lakers, ante Filadelfia.

Hasta el momento, James no se ha pronunciado en sus redes por lo acontecido con su amigo.

With this bucket, @KingJames moved into 3rd on the all-time SCORING list! #PhantomCam pic.twitter.com/AOsrsYDi7R

Bryant murió este domingo en un accidente aéreo ocurrido en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California, informaron las autoridades.

Quienes aseguraron que ninguna persona de los tripulantes había sobrevivido.

Algunos medios de comunicación señalan que serían cinco las personas quienes viajaban junto a Kobe en el momento del siniestro, extremo que no ha sido confirmado por las autoridades pertinentes.

Posteriormente, se confirmó que Gianna Maria, una de las hijas de Kobe Bryant, viajaba con él y es otra de las víctimas mortales.

Ante la tragedia que enluta al deporte a nivel mundial, varias personalidades se han solidarizado con la familia de la exestrella de la NBA.

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/McVe3XL2md

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2020