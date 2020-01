Rodas espera que Alfonso Fuentes Soria respete los DD. HH. como titular de la Copredeh

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, se refirió a que Alfonso Fuentes Soria fue "bastante" cuestionado al finalizar su periodo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Esto se debe a la apresurada juramentación de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

Recientemente Fuente Soria fue nombrado como titular en la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

Cuando Fuentes Soria terminó su periodo en el Parlacen fue criticado por haber sesionado en un hotel la noche del 14 de enero pasado para juramentar a Morales y Cabrera.

La sesión inusual fue lejos de la sede del Parlacen por las protestas de ese día.

Sobre el nombramiento de Fuentes Soria como titular de Copredeh el procurador dijo:

"Fuentes Soria, finalizó su mandato en el Parlacén bastante cuestionado y no de la mejor forma, no comparto la forma que procedió y agilidad que procedió para jurametar al ex presidente, sus razones tendría".