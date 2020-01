En Davos, Guaidó pide apoyo y descarta negociar con Maduro

En su discurso ante figuras mundiales reunidas en el Foro Económico de Davos 2020, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, pidió este jueves apoyo internacional contra la "dictadura" de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que descartó sentarse nuevamente a negociar con el presidente socialista.

"La reina de los mecanismos de resolución de conflictos es la mediación y la negociación. Lo hemos intentado dos veces y lamentablemente ha sido la dictadura la que ha bloqueado esta opción", dijo.

"Nunca vamos a cerrar la puerta a una solución más no vamos a prestarnos para más burlas y que ellos traten de burlarse de todos, no solamente de los venezolanos".

El parlamentario reiteró que quiere "presionar" internacionalmente a Maduro, y pidió ayuda a los líderes políticos y económicos asegurando que la oposición no puede sola contra el régimen.

No dejemos por fuera a Venezuela. Luchamos contra un conglomerado internacional criminal y debemos tomar acción. #ForoEconómicoMundial pic.twitter.com/lr37DaRyHi

Para ello, durante la jornada mantuvo breves encuentros con la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y el secretario de comercio estadounidense, Wilbur Ross, entre otros.

Violando una prohibición para salir de su país, Guaidó viajó a principios de semana a Colombia, y desde allí arrancó una gira europea que, tras pasar por Reino Unido y Bélgica le llevará a España, donde estará el sábado, y probablemente a Francia, en una etapa todavía por confirmar.

El paso de Guaidó por el foro, que cada año reúne a la élite económica y política mundial, coincide con el primer aniversario de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019 en Caracas.

Sin embargo, desde entonces la crisis parece estancada, a pesar de los apoyos internacionales a su causa, que incluyen Estados Unidos, la mayoría de países de la Unión Europea y vecinos de la región como Ecuador o Colombia, presidida por Iván Duque, uno de sus principales apoyos y que también está en Davos.

En su discurso del jueves, Guaidó dibujó un panorama sombrío para Venezuela, que enfrenta según él "una tragedia sin precedentes".

"Venezuela no es un país en guerra. No oímos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres (…) No vamos a descansar hasta lograr nuestra segunda independencia".