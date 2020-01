Juicio político contra Donald Trump se reanudará la próxima semana

El jefe de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció hoy que el juicio político contra el presidente Donald Trump se retomará el martes de la próxima semana, a las 12:00 (hora de Guatemala).

Este jueves, los 100 senadores estadounidense encargados de juzgar a Trump prestaron juramento ante el presidente de la Cámara de Representantes, John Roberts, en lo que representó el primer acto del juicio político contra el mandatario republicano.

Frente a Roberts, encargado de presidir el juicio, los congresistas de la Cámara alta juraron "impartir justicia de manera imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes".

De inmediato, el presidente Trump reaccionó señalando que prevé que el proceso se terminará "muy rápido".

"Debería ir muy rápido (el juicio)", dijo el mandatario desde la Oficina Oval, donde también aprovechó para volver a tildar el proceso de "caza de brujas" orquestada por la oposición demócrata.

Minutos más tarde, Trump acudió a las redes sociales, de las cuales es asiduo usuario, para ironizar sobre el caso.

"¡Acabo de ser sometido a un juicio político por hacer una llamada telefónica perfecta!", escribió.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020