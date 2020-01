Sandra Jovel le responde a Giammattei por “entregar ministerio con un acta”

La exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, le respondió al mandatario Alejandro Giammattei luego de que indicara que fue le fue entregado el ministerio por medio de un acta.

En su mensaje, Jovel indicó que no busca politizar o crear polémica e incluyó una captura de pantalla en la que se lee cuando ella consulta si debe presentarse a firmar un acta.

“Dada las declaraciones hechas por el señor Presidente el día de hoy y sin el afán de politizar y crear polémica, me permito informar que ayer la Directora General me instruyó no presentarme a la Cancillería. Adjunto comunicación”, indicó.