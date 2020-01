Las tres iniciativas que plantea Giammattei al inicio de su gestión

Alejandro Giammattei asumió este martes como nuevo presidente de Guatemala para un periodo de cuatro años con la promesa de atacar la corrupción, la temibles pandillas y contener los elevados índices de pobreza.

En un eufórico discurso tras la juramentación, anunció que buscará declarar a las temibles pandillas como "grupos terroristas" debido la estela de muertos que provocan diariamente; asegurando que "este mal" ha provocado mucho dolor y luto a las familias guatemaltecas.

No más SAAS

Giammattei indicó que una de las primeras iniciativas que presentará al Organismo Legislativo responde a una de sus promesas de campaña: se trata de la extinción de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), a la cual se refirió como "un nido de corrupción".

"(La SAAS) perdió su razón de ser y se convirtió en un nido de corrupción y de desperdicio de recursos", aseguró.

Grupos terroristas

El mandatario aseguró que presentará una iniciativa de ley para declarar a las pandillas como grupos terroristas, para su debida persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento.

Según indicó, las maras no permiten el desarrollo del país y han provocado mucho dolor y luto.

"Ataquémoslas con todo lo que la ley lo permita", expresó de manera efusiva.

Fuerzas de seguridad

La tercera iniciativa está orientada al mejoramiento del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Según indicó, son las fuerzas de seguridad las encargadas de defendernos, pero no lo hacen porque no reciben apoyo del Estado. "Hoy un policía tiene miedo de usar su arma porque no ha tenido un Estado que lo respalde".

“Las fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de protegernos. Este es un mensaje claro a las fuerzas del Estado: Defiéndannos y el Estado los va a defender”, dijo.