Estados Unidos sanciona a Luis Parra y a otros seis diputados venezolanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra siete diputados del Parlamento de Venezuela, incluyendo a Luis Parra, opositor autoproclamado jefe del Legislativo en paralelo a la reelección de Juan Guaidó a la cabeza del organismo.

Con el apoyo de los chavistas, en una acción que la oposición venezolana calificó de un "golpe de Estado", Parra juró el pasado 5 de enero como jefe del Parlamento.

Guaidó, no obstante, juró días más tarde, aunque su elección se produjo en un contexto de caos, después de que agentes del Estado le impidieran entrar al recinto y los diputados de la oposición tuvieran que votar fuera del edificio.

En Venezuela, el Parlamento es el único poder en manos de la oposición, pero sus filas han sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas.

La oposición y Estados Unidos afirman que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ofreció sobornos a miembros de la Asamblea Nacional, con el objetivo de derrotar a Guaidó.

Parra (un legislador opositor que rompió relaciones con Guaidó hace un mes, tras ser acusado de corrupción) fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de seguir intentando "obstruir" el funcionamiento del Parlamento.

"El Tesoro designó a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que (a instancias de Nicolás Maduro) intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Los otros diputados sancionados son José Brito, Franklyn Duarte, Negal Morales, José Gregorio Noriega, Conrado Perez y Adolfo Ramón Superlano.

Treasury targets officials involved in illegitimate attempted takeover of the Venezuelan National Assembly https://t.co/m7eY91CW3K

— Treasury Department (@USTreasury) January 13, 2020