Tormentas y tornados dejan al menos 11 muertos en Estados Unidos

Al menos 11 personas han muerto en los últimos días en el sur de Estados Unidos debido a violentas tormentas y tornados que destruyeron casas y dejaron sin electricidad a miles de hogares.

Estas tormentas, acompañadas por fuertes vientos, se desplazaban hacia el norte del país el domingo, según el servicio nacional de meteorología, que emitió alertas en varios estados del país.

Entre las víctimas mortales hay un policía y un bombero en el Estado de Texas.

En Luisiana, una pareja murió cuando la caravana en la que vivían fue arrastrada y destrozada por los vientos, según fuentes policiales.

En Alabama, tres personas murieron el sábado, y la televisión local mostró impresionantes imágenes de casas destrozadas y líneas eléctricas cortadas.

La Agencia de Manejo de Emergencias local informó que algunas muertes en ese estado fueron causadas por un "tornado incrustado dentro de una larga línea de tormentas intensas".

Además de las víctimas fatales, varias personas resultaros heridas y millones se vieron afectadas por los fenómenos naturales.

Vientos agresivos, tornados, granizo, nevadas e inundaciones son algunas de las principales amenazas a las que se enfrenta la región.

En total, más de 200 mil personas estaban sin electricidad el domingo, especialmente en Carolina del Norte y Alabama, según la prensa.

Citado por telesurtv, Floyd Mitchell, jefe de la policía de Lubbock, calificó el sábado como un "día extremadamente trágico" para la ciudad.

En el condado de Bexar, en Texas, ya se han registrado cuatro tornados, ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora, y han caído granizos en grandes proporciones.

"Amigos, por favor tómense en serio las advertencias", recomendó el Servicio Meteorológico Nacional en un tuit.

😢 Folks, PLEASE take these warnings seriously! We have now confirmed 3 fatalities near Carrollton in Pickens County. #alwx

— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) January 11, 2020