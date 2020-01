Diputado Armando Escribá se pone a disposición de la justicia

El diputado Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción, se puso a disposición de la justicia este lunes luego de que se girara una orden de captura en su contra.

Llegó acompañado de sus abogados a la Torre de Tribunales, ya que era requerido por el Juzgado de Mayor Riesgo D.

La semana pasada se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad al parlamentario por existir posibles indicios de que estaría implicado en hechos ilícitos.

Asimismo, a petición del Ministerio Público (MP), la referida judicatura, a cargo de Erika Aifán, emitió una orden de aprehensión contra el legislador por los delitos de concusión y fraude.

Aunque se realizó un operativo por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) para intentar ejecutar la misma, esto no fue posible.

De igual forma, se le dictó la prohibición para salir del país mientras se llevaba a cabo la investigación del caso.

Pide no mediatizar su caso

Tras su llegada a tribunales, Escribá brindó declaraciones a periodistas y aseguró que está presto, listo y dispuesto a enfrentar a la justicia.

“Es momento que se aclare esta situación. Para mí es importante, más que para el Ministerio Público. Mi nombre es el que han cargado para arriba y para abajo desprestigiándolo”, refirió.

Además, hizo un llamado al MP para que actúe de manera objetiva al realizar la imputación e investigación en su contra.

“Siempre he creído en la justicia y me pongo a disposición de ellos y que sean quienes decidan y no sean los medios, como lo ha hecho la otra parte, que lo hace mediático como para buscar una condena anticipada a mi persona”, añadió.

Operativo sin resultados

El viernes, el personal del MP y la PNC inspeccionó tres inmuebles en los municipios de Fraijanes y San Miguel Petapa y en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, pero sin resultados positivos para su ubicación.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, explicó que no se encontró a Escribá en ninguno de esos puntos.

Añadió que se estaba a la espera de que se tuviera otra información sobre su paradero o de que se entregara, pues así lo dijo el propio legislador un día antes cuando se supo que perdió el derecho de antejuicio.

“Nosotros estamos confiados en Dios y creemos en los tribunales de justicia. No tiene sentido mediatizar las cuestiones legales, pedimos a la FECI que no lo hagan mediático porque allí los diputados salimos perdiendo”, fueron las palabras de Escribá en esa ocasión.

También anunció que estaría entregándose a la justicia, pero fue finalmente este lunes cuando lo hizo.

Según las investigaciones, hace algunos años cuando el señalado laboró en el Ministerio de Comunicaciones se le otorgaron de forma irregular contratos a entidades vinculadas a él.