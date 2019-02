El sentido tuit de Melania Trump por la muerte de Karl Lagerfeld

Con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lamentó este martes la muerte del diseñador Karl Lagerfeld.

El icónico creativo alemán, que reinventó Chanel, vistió a Melania en varias oportunidades, cuando ella aún incursionaba en el mundo del modelaje.

La eslovena definió a Lagerfeld como un "genio creativo".

"Hoy el mundo ha perdido a un genio creativo. ¡Te extrañaremos Karl! #QEPDKarl Lagerfeld", escribió la primera dama en Twitter.

A su tuit, Melania adjuntó una foto suya junto a Lagerfeld, en la que aparece con sus sempiternas gafas de sol, su camisa blanca de cuello alto almidonado y los dedos cargados de grandes anillos de plata.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE

— Melania Trump (@FLOTUS) February 19, 2019