Trudeau pide investigación profunda por accidente aéreo en Irán

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó este miércoles que 63 canadienses murieron en el accidente de un avión Boeing de una aerolínea ucraniana en Irán, y llamó a la cooperación internacional para asegurar una "investigación profunda" sobre el caso.

"Me uno a los canadienses a través del país, que están conmocionados y entristecidos de saber que 176 personas, incluidos 63 canadienses, han perdido la vida" en este accidente, dijo Trudeau en un comunicado.

Heartbreaking news from Tehran this morning: 176 people, including 63 Canadians, have lost their lives in a tragic plane crash. My thoughts are with all those who are mourning the loss of family members, friends, and loved ones. https://t.co/rSTTbGj0oG

Trudeau dijo también que el jefe de la diplomacia canadiense, François-Philippe Champagne, y el ministro de Transporte, Marc Garneau, se han comunicado con los países socios de Canadá.

Garneau, por su parte, dijo que su país "ofrecerá ayuda técnica" para esa futura investigación.

My thoughts are with all those affected by the heartbreaking tragedy involving Ukraine International Airlines flight PS752 carrying many Canadians.

We are in touch with our international counterparts and Canada is offering technical assistance to the upcoming investigation.

— Marc Garneau (@MarcGarneau) January 8, 2020