EN VIVO. Trump se pronuncia por el ataque iraní contra bases estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciará formalmente ante la prensa este miércoles, un día después de que Irán llevara a cabo un ataque con misiles contra dos bases militares estadounidenses en Irak.

La ofensiva iraní fue una represalia por la muerte del general Qasem Soleimani, uno de los hombres más poderosos de la República Islámica, fallecido el pasado viernes en un ataque estadounidense en Bagadad.

La alocución de Trump, programada para las 10:00 (hora de Guatemala) ha generado expectativa a nivel internacional, ante la incierta postura estadounidense por el ataque iraní.

Mira la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Trump aquí:

En plena noche, y en un lapso de tan solo media ahora, un total de 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al Assad (oeste) y Erbil (norte), que albergan a militares extranjeros, entre ellos algunos de los 5 mil 200 soldados estadounidenses desplegados en Irak.

Según el ejército iraquí, los bombardeos no causaron muertos entre sus filas.

La televisión estatal iraní dijo que al menos 80 estadounidenses murieron en este ataque, información que aún no ha sido confirmada.

Horas después del ataque, Trump compartió una declaración inicial a través de sus redes sociales, indicando que su administración estaba evaluando los daños, pero asegurando que todo estaba "bien".

"¡Todo está bien! Misiles fueron lanzados desde Irán hacia dos bases militares ubicadas en Irak. Se está llevando a cabo una evaluación de víctimas y daños. ¡Por ahora, todo bien!", escribió Trump.

El mandatario cerró su mensaje diciendo que Estados Unidos tiene "el ejército más poderoso y mejor equipado en cualquier lugar en el mundo".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020