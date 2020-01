Morales da cátedra a estudiantes acerca de qué es la “fafa”

El presidente Jimmy Morales expuso este miércoles una serie de temas relacionados con su gobierno y también habló de las críticas que se hacen de parte de sus detractores, las cuales rechazó.

Aseguró que se ha avanzado no solo en aspectos de la educación pública y lucha contra la desnutrición, sino en otros puntos, y que se ha tenido una gestión transparente, pero que esto generalmente no es publicado en los medios de comunicación.

Sus declaraciones se dieron durante el acto de inauguración del ciclo escolar 2020, que se realizó en una escuela de la zona 13 capitalina.

En la actividad estuvieron presentes diferentes ministros de Estado, el vicepresidente Jafeth Cabrera y estudiantes de diferentes niveles educativos.

El discurso de Morales se extendió por más de 40 minutos, en los que se refirió a la alimentación escolar, instalación de laboratorios de cómputo en escuelas, dignificación del magisterio nacional e impresión de libros de texto.

El gobernante envió mensajes a los alumnos en los cuales los alentó para que se esfuercen en sus estudios y puedan continuar su profesionalización.

“El estudio es una herramienta en la vida, así es que estudien. No solo harán felices a sus padres, sino que tendrán mejores posibilidades en su vida”, agregó.

En gran parte de su alocución, Morales se enfocó en resaltar las mejoras que se han dado desde el inicio de su gobierno, lo cual mencionó que fue posible gracias al trabajo de los funcionarios en las diferentes dependencias.

Reiteró que muchas veces los medios de comunicación no hacen pública la información relacionada con los temas positivos de la gestión pública, sino que se enfoca en realizar críticas que no corresponden.

En ese sentido, consideró que quizá no es querido por los medios porque no ha pagado para publicitarse en ellos, a diferencia de los anteriores gobiernos, que aseguró gastaron hasta Q500 millones en este rubro.

De igual forma, habló del reconocimiento que un sindicato del magisterio le otorgó recientemente como “amigo de la educación”.

Según él, no hay nada irregular detrás del mismo, pues se le dio como respuesta a los avances que se han tenido en la cartera de Educación, entre los que destacan la dignificación salarial.

“A mí que me registren y me investiguen, no ha habido ninguna tranza por debajo de la mesa, es más, en mi gobierno no hubo fafas”, expuso Morales.