Irán lanza una nueva advertencia a Donald Trump

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, lanzó este domingo una nueva advertencia al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que atacar sitios culturales "es un crimen de guerra".

"Habiendo violado gravemente el derecho" internacional con el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, en Irak, Trump "amenaza aún con cometer nuevas violaciones", escribió el ministro iraní en su cuenta Twitter.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;

-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;

-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020