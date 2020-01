General iraní Soleimani y un líder proiraní en Irak muertos en bombardeo de EE. UU.

Un líder proiraní en Irak -el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashd al Shaabi- y el enviado de Teherán para los asuntos iraquíes, el poderoso general Qasem Soleimani, murieron este viernes en un bombardeo estadounidense en Bagdad tres días después de un ataque a la embajada de Estados Unidos.

Poco después de la muerte del general Soleimani, a cargo de los asuntos iraquíes en el ejército ideológico de la república islámica, y de Abu Mehdi al Muhandis, número dos de Hashd al Shaabi, una coalición de paramilitares mayoritariamente proiraníes y ahora integrados en el Estado iraquí, el Pentágono anunció que el presidente estadounidense Donald Trump, dio la orden de "matar" a Soleimani.

On the situation in Iraq & the region, @EsperDoD reiterated U.S. forces maintain a high level of readiness & the United States will not accept continued attacks against U.S. personnel & forces there. He urged the Iranian regime to end their malign activities.

