Trump recauda más dinero que sus rivales para las elecciones de 2020

El equipo de reelección del presidente Donald Trump reveló el jueves una impresionante recaudación para financiar su campaña, dejando en evidencia la magnitud del desafío que enfrentan los rivales demócratas al iniciarse el año de elecciones en Estados Unidos.

En el cuarto trimestre de 2019, Trump recaudó la asombrosa cifra de 46 millones de dólares, incluso en medio del escándalo político que desató un proceso de destitución en su contra impulsado por la oposición demócrata.

Fue su mejor período de recaudación de fondos, en un año en que juntó 143 millones de dólares, anunció el equipo de reelección.

"Los demócratas y los medios de comunicación han estado en un frenético simulacro de destitución y la campaña del presidente solo se hizo más grande y más fuerte con nuestro mejor trimestre de recaudación de fondos", dijo el gerente de campaña de Trump 2020, Brad Parscale.

Biggest number in Trump fundraising haul is $102.7M💰cash-on-hand.

Most ever by a re-election at this point.

Plus, since Trump Victory funds our massive field program thru RNC, the President’s campaign will be flush with cash to execute the game plan & expand the map.#Winning

