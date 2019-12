Diputado propone que se defina plazo para pago de pensión a exesposas

El diputado Fernando Linares Beltranena, de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN) presentó una iniciativa de ley con la cual se limitaría el plazo para el pago de pensiones alimenticias a exesposas.

La propuesta señala que el tiempo máximo para entregar dicho beneficio económico a una excónyuge sería de cinco años.

De esa forma se modificaría el Código Civil en la parte en la que se señala cuáles son las obligaciones los excónyuges cuando se ha disuelto el matrimonio.

En el artículo 163 de dicha normativa se indica en qué consiste el "muto acuerdo":

Si el divorcio se solicita de mutuo acuerdo, los interesados tendrían que presentar un proyecto de convenio que abarque lo siguientes:

En tanto que en el artículo 169 se define qué es la "pensión a la mujer" en el caso de que no exista un acuerdo:

"La mujer inculpable (no responsable del divorcio) gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el Inciso 3o del artículo 163, la cual será fijada por el juez, si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. La mujer gozará de la pensión mientras y no contraiga nuevo matrimonio; y el marido inculpable (no responsable del divorcio) tendrá el mismo derecho, sólo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio".