Gobierno de Trump comenzará a enviar solicitantes de asilo al país; Norma Torres reacciona

La administración de Donald Trump se está preparando para finalizar un acuerdo esta semana para comenzar a enviar solicitantes de asilo desde la frontera de Estados Unidos hacia Guatemala.

Esto según la implementación del acuerdo que ambos países firmaron en julio, según el diario estadounidense The Washington Post, que a su vez menciona a tres personas con conocimiento sobre el tema.

El acuerdo le da la capacidad al Departamento de Seguridad Nacional de enviar solicitantes de asilo a Guatemala si estos no buscan protección allí, mientras transitan por el país en ruta hacia la frontera de Estados Unidos.

Por otra parte, los funcionarios de Seguridad Nacional planean comenzar a enviar hondureños y salvadoreños a Guatemala poco después de la implementación del acuerdo.

Esto sería lo que las tres personas que hablaron con The Washington Post en condición de anonimato.

Al respecto de esta publicación realizada por The Washington Post, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, emitió un pronunciamiento.

Asimismo, culpa al presidente estadounidense de orquestar un "desastre".

Sending #refugees away won’t end the crises that drive them here. We have no evidence that Guatemala is prepared for this influx, and once again @realDonaldTrump is the mastermind of a disaster waiting to happen. https://t.co/wjsC0Gjqkc

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) October 29, 2019