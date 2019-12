Centroamérica y EE. UU. se enfocarán en combatir estructuras criminales trasnacionales

Encargados de temas de seguridad de Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos abordaron este jueves diferentes temas relacionados con la región, entre estos, las acciones para atender la migración irregular.

Tras concluir la reunión de Ministros y Secretarios de Seguridad del Triángulo Norte y la Secretaría de Seguridad Nacional de EE.UU., que se realizó en un hotel de la capital guatemalteca, los funcionarios brindaron una conferencia de prensa.

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad F. Wolf, destacó que los países centroamericanos han sido aliados de la nación que representa para atender temas de migración y seguridad.

Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, resaltó que el encuentro nuevamente generó productos y proyectos de alto impacto y mucho alcance. Además, indicó que este es el último en el que participa por estar a pocos días de entregar el cargo.

El funcionario guatemalteco indicó que se alcanzaron tres acuerdos puntuales, por lo que se agregarán a la agenda que ya está en desarrollo:

El tema migratorio a nivel regional es de alto interés de los funcionarios, aseguró Degenhart. Asimismo, se refirió a la aplicación del acuerdo de cooperación en temas de asilo firmado entre Guatemala y Estados Unidos.

Hasta ahora han sido trasladados al territorio nacional un total de 24 ciudadanos hondureños y salvadoreños, incluidos dos menores de edad.

Hoy aterrizaron en la Fuerza Aérea Guatemalteca cuatro vuelos con connacionales retornados de EE. UU. y 14 centroamericanos. Entre estos últimos figuraba una unidad familiar de extranjeros que incluía dos niños.

Degenhart indicó que esa familia recibió la atención establecida en los protocolos correspondientes y fue trasladada a un albergue.

Añadió que los migrantes ya solicitaron el retorno voluntario a su país de origen, aunque no reveló si se trata de personas de origen hondureño o salvadoreño.

Al ser cuestionado por periodistas acerca de cuántas personas más llegarán al país en el marco de este convenio, el funcionario no brindó cifras exactas y se limitó a asegurar que no serán “miles de miles”.

Mientras tanto, el secretario Wolf manifestó que el convenio se estará aplicando por fases y que la llegada de centroamericanos se seguirá dando de acuerdo a la capacidad del Gobierno de Guatemala y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de atender a los retornados.

Thank you to Guatemala, Honduras, and El Salvador for another successful ministerial. We continue to find common solutions to confront this current migration crisis. The agreements we are forging now will benefit the entire region for generations to come. pic.twitter.com/wCKUk9cGyQ

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) December 12, 2019