Secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU. visitará Guatemala

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad F. Wolf, viajará hoy a Guatemala, en donde se reunirá con funcionarios del triángulo norte de Centroamérica.

Los funcionarios tienen previsto abordar diferentes temas, entre estos, el de migración irregular y seguridad.

Por medio de un comunicado, el departamento de Estado de EE. UU. señaló que Wolf participará en la Conferencia Regional de Seguridad Ministerial.

A la actividad se presentarán también sus homólogos: Enrique Degenhart, de Guatemala; Julián Pacheco, de Honduras; Rogelio Rivas, de El Salvador.

A finales de noviembre se puso en marcha el convenio de asilo firmado entre Guatemala y Estados Unidos. Hasta ahora han sido trasladados nueve hondureños y un salvadoreño al país en este marco.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 1 de noviembre que eligió a un funcionario ministerial para suceder a Kevin McAleenan como secretario interino de Seguridad Interior, un cargo clave en la lucha contra la inmigración ilegal.

Consultado sobre los rumores de que Chad Wolf reemplazará a McAleenan, Trump respondió: "Él está como suplente ahora y veremos qué sucede".

Homeland security often starts overseas, working with our international partners. Honored to co-host today’s US-EU Justice and Home Affairs Ministerial with @TheJusticeDept AG Barr.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) December 11, 2019