Tradiciones familiares que se transmiten de generación en generación

Visitar el Santuario de Guadalupe en la zona 1 de la capital es una de las tradiciones guatemaltecas que se transmiten de generación en generación, entre las familias católicas.

Fue así como lo manifestaron a Publinews varios devotos que este jueves 12 de diciembre acudieron al recinto en la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

Aura Selina Chavarría visitó el Santuario en compañía de varios de sus familiares, entre quienes estaba su nieta Allison Valeria Morales.

Chavarría dijo que acostumbran ir junto a una amiga, que es la persona que las lleva.

"Desde que nació mi nieta he venido. Ella tiene un año con cuatro meses, me siento feliz y contenta porque ando con mi nieta, mi nuera, mi hija y una amiga. Ella nos trae siempre, Dios la bendiga en donde quiera que ande. –Este es– un día grande y especial para mi persona y toda mi familia", dijo.

También puedes leer: Al menos 1.5 millones de personas visitarán el Santuario de Guadalupe

Entre los visitantes también estaba Elida Pineda, quien desde que nació su hijo a ido cada año al Santuario.

"Vengo desde Santa Marta, en la zona 5 de Mixco, traigo a mi hijo y vengo con otros integrantes de mi familia, como mis cuñados, mis sobrinos, mis hermanos, y a mí me inculcaron que cuando naciera mi bebé viniera a ofrecérselo a la Virgen de Guadalupe para que siempre me lo protegiera y así lo he hecho. Dicen que se hace hasta los 7 años".