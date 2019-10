Trump da a conocer la renuncia de Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional

Donald Trump informó en su cuenta de Twitter que Kevin McAleenan había renunciado como secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Kevin McAleenan fue el delegado por Donald Trump para firmar el acuerdo migratorio con Guatemala. Además, también firmó convenios con El Salvador y Honduras.

Además, aplaudió el trabajo que han realizado conjuntamente en la frontera. Pero, señaló que McAleenan ahora busca pasar más tiempo con su familia.

"Kevin ahora, después de muchos años en el gobierno, quiere pasar más tiempo con su familia e ir al sector privado…", escribió.

El mandatario estadounidense también reveló que la próxima semana se nombrará a un nuevo jefe interino de la agencia.

Es así como McAleenan se convierte en el último de una larga lista de funcionarios en abandonar su gobierno.

….Congratulations Kevin, on a job well done! I will be announcing the new Acting Secretary next week. Many wonderful candidates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019