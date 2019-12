Congresista Torres señala que menor guatemalteco fue “asesinado por negligencia flagrante”

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, señaló que la muerte del adolescente de 16 años, Carlos Gregorio Hernández, se dio por un “asesinato por negligencia”.

Recientemente, fueron difundidas imágenes en donde se muestra al menor guatemalteco en un centro de migrantes, en donde presenta problemas de salud y posteriormente es encontrado sin vida.

A criterio de Torres, es indignante, no solo el caso de este migrante guatemalteco que murió estando bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, sino en general la situación de los menores en los centros de detención.

Además, la congresista se refirió a la política migratoria del presidente, Donald Trump, y destacó que acciones enmarcadas en la misma “han corroído el tejido moral de esta nación”.

Sus declaraciones fueron reproducidas en un informe de ProPública, una organización sin fines de lucro.

En el documento se da a conocer que Torres, en su calidad de miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, envió una carta al presidente de Seguridad Nacional, Bennie Thompson, y a la presidenta del Subcomité de Seguridad Nacional, Lucille Roybal-Allard.

En las misivas insta a que se den audiencias de supervisión sobre los estándares de atención y muerte de los niños y adolescentes extranjeros que ingresan de forma irregular al territorio de EE. UU.

Carlos Gregorio Hernandez Vasquez was murdered by blatant neglect. Congress appropriates funding for our immigration policies, & as a member of @AppropsDems, I demand better results from @DHSgov for taxpayer money than dead children. #JusticeForCarlos https://t.co/R8QYtsNz5y pic.twitter.com/GRYt605TkI

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 9, 2019