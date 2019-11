Inmigración de EE. UU. localiza a guatemalteca que había sido deportada en 2016

La guatemalteca Olga Marina Franco del Cid fue capturada por agentes de inmigración de Estados Unidos el pasado 26 de noviembre, al haber sido descubierta viviendo en el estado de Minnesota.

Franco del Cid fue deportada de esa nación en 2016, después de haber cumplido 8 años de prisión por la muerte de cuatro estudiantes.

Una corte la condenó a 12 años con seis meses de cárcel, pero después de haber cumplido casi dos tercios de la pena la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidió deportarla.

Agentes migratorios de #EEUU capturan en Minnesota a la guatemalteca Olga Marina Franco del Cid, deportada en 2016 después de haber cumplido 8 años de prisión por la muerte de cuatro niños en un accidente de tránsito. @PublinewsGT pic.twitter.com/B2yHqX911z — Jerson Ramos (@JRamos_PN) November 30, 2019

En las dos ocasiones se detectó que Franco del Cid ingresó de forma ilegal al referido país del norte del continente.

Según una nota publicada por el diario "La Opinión", los agentes de ICE fueron alertados sobre la presencia de la guatemalteca en el mismo Estado en el cual afrontó un juicio y del que se ordenó su deportación hacia Guatemala.

De esa cuenta se inició una investigación para determinar la veracidad de la pista que recibieron las autoridades de inmigración.

También puedes leer: Guatemalteco cumplirá 37 años de prisión en California por crimen

Juicio contra la guatemalteca

Franco del Cid protagonizó un accidente de tránsito en Cottonwood el 19 de febrero de 2008. De acuerdo con los antecedentes, ella conducía una camioneta y no se detuvo pese a que el semáforo le ordenaba hacerlo.

Al pasarse el alto, el vehículo que manejaba impactó contra un autobús escolar. Fallecieron cuatro de los 28 estudiantes que allí viajaban.

Según el sitio web de "Star Tribune", la guatemalteca enfrentó juicio por cuatro cargos de homicidio criminal de vehículos y 17 más por operación de vehículos criminales.

El día del accidente ella no tenía una licencia de conducir válida, además se identificó con un nombre falso ante la Policía.

"Star Tribune" detalla que Franco del Cid se encuentra bajo la custodia de ICE mientras se determina si se restituye la orden para ser expulsada o si se inicia un procedimiento federal en su contra, en el cual podría ser declarada como culpable de haber reingresado al país.

Si se inicia el procedimiento, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel y su reclusión sería en una prisión federal.

En la página "Olga Marina Franco del Cid should have life in prison", en Facebook, se detalla que también enfrentó cuatro cargos federales, dos por robo de identidad y dos por otros dos incidentes.

También puedes leer: Guatemalteco es condenado a 8 meses de prisión en Iowa, Estados Unidos