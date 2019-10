Guatemalteco cumplirá 37 años de prisión en California por crimen

Una corte penal de California, en Estados Unidos, condenó a un guatemalteco por el crimen de una niña de 3 años de edad. La pena que se impuso al sentenciado es de 37 años.

El ahora condenado es Ricardo Augusto Utuy, quien fue juzgado como el principal sospechoso de Ruby Vásquez, quien fue apuñalada en Los Ángeles, en 2016. En ese momento el victimario tenía 34 años de edad.

Los informes de la Policía de Los Ángeles detallan que el 31 de octubre de aquel año se recibió una llamada de alerta en la cual se señalaba que había ocurrido un ataque en el interior de una fábrica de ropa que se ubicaba en el 800 de la calle McGarry.

“Their daughter was ripped from their hearts.” LAPD ⁦@DetectiveMoses⁩ on killing of 3yo Ruby Vasquez. Her parents & Maria Chiwil (right) were at Ricardo Utuy’s sentencing. Utuy got 37 years to life for 2016 stabbing attacks on Ruby & Chiwil in downtown LA. ⁦@KNX1070⁩ pic.twitter.com/aa6HHUi9iM

— Claudia Peschiutta (@ReporterClaudia) October 2, 2019