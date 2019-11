Estados Unidos condena “asedio” a opositores en iglesia en Nicaragua

Estados Unidos condenó el jueves el "asedio" del "régimen" de Daniel Ortega a una iglesia en Nicaragua, donde opositores protestan desde hace ocho días.

"El asedio del régimen de Ortega a un lugar de culto es inaceptable", señaló el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado en relación a la situación de la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, acusando a las autoridades de negar acceso a agua y electricidad a los manifestantes.

Asimismo, la portavoz de la diplomacia estadounidense, Morgan Ortagus, criticó el arresto de más de una docena de personas que intentaban ayudar a los opositores, en huelga de hambre.

Ortagus señaló que esto demuestra que la Policía en Nicaragua no protege a los ciudadanos, sino que los reprime "respaldando el gobierno autoritario" de Ortega.

"Estados Unidos está listo para usar todos los medios económicos y diplomáticos a nuestra disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia", agregó.

We urge the #OrtegaRegime to allow relief to political prisoners’ relatives who are on a hunger strike at the San Miguel Church. Arresting those seeking to provide relief raises concerns of abuse & subversion of democracy in Nicaragua. Siege of a place of worship is unacceptable. pic.twitter.com/5KfmTm7yEi

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 21, 2019