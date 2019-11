Evo Morales denuncia que Interpol giró notificación azul en su contra

El expresidente bolivaiano, Evo Morales, exiliado en México, denunció este miércoles que la Interpol habría emitido una notificación azul en su contra, por delitos que, según él, son "inexistentes".

En rueda de prensa desde la Ciudad de México, Morales dijo que sería señalado de una decena de delitos, entre ellos el de "alzamiento armado" y de financiar al "terrorismo".

"La Interpol me está buscando en América el Sur por delitos que no existen".

AFP

De acuerdo con Morales, en el fondo, todo sería una cuestión de "racismo" por ser indígena.

"El golpe (de Estado) no se lo han dado a Evo, se lo han dado a todo un país. Quieren desmantelar el Estado Plurinacional por ser una referencia de unidad para los pueblos del mundo. El facismo no acepta la diversidad de culturas y pensamiento. Pero juntos sabremos levantarnos", escribió luego en Twitter.

Por otro lado, el exmandatario boliviano anunció que ha sido invitado por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, a su toma posesión, misma que llevará a cabo el próximo 10 de diciembre.

"Todavía no me he decidido (…). Agradezco esta gran invitación que es un acto de solidaridad", respondió Morales ante la prensa.

¿Qué es una notificación azul?

En su portal de Internet, la Interpol explica que las denominadas notificaciones azules "sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito".

Solo son públicas las rojas, las de captura.

Morales llegó como asilado político a Ciudad de México el pasado 12 de noviembre, luego de renunciar a su cargo en medio de una crisis poselectoral en la que la oposición lo acusó de manipular los comicios para ganar un cuarto mandato.

*Con información de AFP