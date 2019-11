Murió Lewis, el koala rescatado de los incendios en Australia

Además de deforestar miles de hectáreas, los voraces incendios forestales en Australia han cobrado la vida de cientos de animales que han quedado atrapados en medio de las llamas.

Uno de ellos, tristemente, fue el koala bautizado como Lewis, cuya historia se hizo viral la semana pasada al ser salvado del fuego por una mujer en New South Wales.

🐨 To all who were wishing Lewis well, here’s our little tribute to him. I have spoken with his rescuers, they’re understandably quite upset. Rest assured Lewis was cared for and loved until the very end. 🐨🇦🇺 https://t.co/13F53ydbPa

— Lizzie Pearl (@lizziepearl) November 26, 2019