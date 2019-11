FUERTE VIDEO. Mujer arriesga su vida para salvar a un koala de un incendio

Ocurrió en Australia, país recientemente afectado por graves incendios que han arrasado con más de un millón de hectáreas.

Y en medio del infierno que vivía el país oceánico, una mujer, identificada solamente como Tori, llevó a cabo un acto verdaderamente heróico.

Mientras transitaba por la carretera, vio a un koala desesperado por huir de las llamas.

El animal trataba de hacerse camino entre las ardientes brasas, caminando cada paso con mucho dolor y avanzando hacia una muerte inminente.

Sin embargo, el pequeño marsupial tuvo un final feliz, gracias a que Tori, decidida a no dejarlo morir, arriesgó su propia vida para salvarlo.

La mujer se abrió paso entre el bosque incendiado y consiguió alcanzar al koala cuando este logró trepar a un árbol. Se quitó la camiseta para envolverlo en ella y así protegerlo de las llamas y el humo, y de inmediato lo sacó del lugar.

Una vez a salvo, Tori tomó una botella de agua, le dio de beber y mojó su cuerpo para refrescarlo.

El momento del dramático rescate quedó registrado en video y se ha hecho viral en redes sociales, despertando preocupación entre los internautas por la grave situación en Australia, y el peligro que los incendios representan para las especies locales.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

El animal rescatado fue llevado al Port Macquarie Koala Hospital, recinto donde están siendo atendidos decenas de koalas afectados por los incendios.

En un video publicado por Infobae, se informa que el animal se está recuperando de sus heridas e incluso pudo reunirse con su salvadora.

"Al ser un animal indefenso que estaba yendo directo al fuego, sabía que si no lo bajaba del árbol él estaría entre las llamas", dijo Tori.

Lewis is around 14 years old … he’s well enough to have a munch on some eucalyptus leaves this morning. Is still suffering some serious burns after being rescued from a bushfire yesterday. 🐨 @9NewsSyd pic.twitter.com/OFzX9PqfeW

Se calcula que más de 300 koalas han perecido a causa de las llamas, por lo que muchas organizaciones protectoras de animales y fauna se han volcado a los bosques para intentar salvar a estas especies.

Somehow, despite the bushfire devastation in Port Macquarie, this koala was found alive at Bellangry State Forest.

Kate has burns to her hands, feet and face, and her entire body has been singed by the fire.

She's being treated in the burns unit at the Koala Hospital. #9News pic.twitter.com/SK7BbY5YqL

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) November 14, 2019