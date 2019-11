Leyenda paralímpica muere atropellada mientras entrenaba en Australia  

El reconocido ciclista pentacampeón paralímpico, Kieran Modra, murió a los 47 años en un accidente en carretera que ha causado conmoción a nivel mundial.

El destacado paraatleta que dijo presente en Atlanta 96, Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 como ciclista fue atropellado mientras se encontraba entrenando.

El hecho, dado a conocer ayer por el International Paralympic Committee (IPC), ocurrió cerca de Gawler, al norte de Adelaida en Australia.

Tributes are pouring in for South Australian cycling gold medallist Kieran Modra, whose life was taken in a highway smash north of Adelaide. @ellakduffy #9News pic.twitter.com/VwFi7yUPgn

Kieran Modra, casado y con tres hijos, se dirigía hacia Clare desde su casa en Hallett Cove cuando ocurrió el accidente que le quitó la vida.

Según se informó, el múltiple campeón paralímpico australiano murió en el lugar del incidente, pese, a que se intentó todo para salvarle la vida.

La policía ya está investigando las causas del impacto.

El cual, de acuerdo a los medios internacionales, el vehículo conducía en la misma dirección de Modra.

Tras el suceso, la policía detuvo al conductor del vehículo fue llevado al Hospital Lyell McEwin como precaución, pero resultó ileso del impacto.

No se dio la identidad del automovilista señalado de haber sido el causante del accidente donde murió Kieran.

Kieran Modra debutó en los Juegos Paralímpicos de Seúl 88 y participó en los eventos de atletismo (1.500 metros) y jabalina.

Luego, en Barcelona 92 se quedó con los bronces de 100 y 200 metros de espalda en natación.

También participó en lanzamiento de jabalina pero ahí no obtuvo podio.

En las ediciones de Atlanta 96, Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, ya participó en el ciclismo.

Pero su mayor logro lo consiguió en el tándem: cinco oros y tres bronces

En esa modalidad, su discapacidad visual obligaba a Modra a utilizar piloto.

Modra, 47, passed away after a collision with a car in Adelaide's north just after 7am on Wednesday morning. Police are still investigating the incident.

Cycling Australia is saddened by the sudden passing of Kieran Modra.

“Estamos de luto por la pérdida de Kieran Modra, una verdadera leyenda paralímpica”, escribió en Twitter el Comité Paralímpico Internacional.

Añadió: “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Kieran en este momento triste".

We are mourning the loss of Kieran Modra, a true Paralympic legend and a hugely popular figure across our entire community.

Our thoughts go out to Kieran's family and friends at this sad time. pic.twitter.com/ffVNelDuoL

— Paralympic Games (@Paralympics) November 13, 2019