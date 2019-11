EE. UU. pide enviar misión de OEA para asegurar elecciones “justas” en Bolivia

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que envíe una misión a Bolivia para asegurar que las nuevas elecciones, convocadas este domingo por el presidente Evo Morales, sean "libres y justas".

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, llamó también a respetar la voluntad del pueblo boliviano.

"Urgimos a la OEA a enviar una misión completa para asegurar que las nuevas elecciones sean libres y justas, y reflejen la voluntad del pueblo boliviano", escribió Kozak en un tuit.

We urge the @OAS_official to send a full mission to ensure new elections are free and fair, and reflect the will of the Bolivian people.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 10, 2019