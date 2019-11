Súchite dijo que el MP investiga su administración y culpa a "sectores"

El ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, se pronunció con relación al allanamiento que el pasado jueves 7 de noviembre realizó el Ministerio Público (MP) en dos oficinas de la cartera que dirige.

Según el funcionario, las investigaciones que desarrolla la Fiscalía contra la Corrupción en el Viceministerio del Deporte y la Recreación buscan comprobar una denuncia que fue presentada en contra de su administración al frente del Ministerio de Cultura y Deportes (Micude).

Destacó que:

Súchite afirmó que las pesquisas del órgano encargado de la persecución penal iniciaron hace varios meses y que en mayo se realizaron los primeros allanamientos de caso.

"Donde deberían de investigar no investigan. Ya llevan meses en esto. Yo ayer le dije a los fiscales: 'Díganme en qué más les puedo apoyar, pregúntenme', pero no me formulan ninguna pregunta".