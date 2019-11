¡Cuidado! Ministerio de Salud recomienda evitar el consumo de moluscos

Este viernes, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social difundió un aviso. Se trata de la recomendación a la población en general sobre evitar el consumo de moluscos.

El aviso lo hicieron las autoridades luego de detectar toxicidad en esta especie marina.

Solicitaron evitar el consumo de moluscos como los mejillones, conchas de burro, ostras y cualquier otro tipo de molusco.

"Debido al aviso sobre la detección de niveles de toxicidad permitidos para el consumo humano", explicaron en un comunicado.

Además, aseguraron que los puestos y centros de salud, así como los hospitales de todo el país, se encuentran abastecidos con medicamentos e insumos para atender cualquier tipo de emergencia.

El #MSPAS recomienda evitar el consumo de moluscos. pic.twitter.com/dOPIvWBpR4 — Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) November 9, 2019

Misma situación de hace un año

El 23 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud recomendó a la población no consumir moluscos. La alerta la emitió el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por la detección de niveles de toxicidad.

El Ministerio de Salud informó que los niveles de toxicidad peligrosos para humanos fueron confirmados en la dársena en Puerto Quetzal, en Escuintla.

Foto: El mercado del norte

No obstante, las autoridades aseguran que el área no es un lugar al que acudan las personas, por lo que no hay un peligro expuesto.

En esa oportunidad, las autoridades explicaron que comer ese tipo de marisco podría provocar serios problemas a la salud.