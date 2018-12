¡Cuidado con los moluscos! Salud recomienda no consumirlos

El Ministerio de Salud recomendó a la población no consumir moluscos, tras recibir un aviso precautorio.

La alerta la emitió el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por la detección de niveles de toxicidad.

Los niveles detectados están arriba a los permitidos para el consumo humano de ese producto del mar, según las autoridades.

¿Dónde fue el hallazgo?

El Ministerio de Salud informó que los niveles de toxicidad peligrosos para humanos fueron confirmados en la dársena en Puerto Quetzal, en Escuintla.

No obstante, las autoridades aseguran que el área no es un lugar al que acudan las personas, por lo que no hay un peligro expuesto.

“El área donde fue la detección de toxicidad no es punto de ingreso al público y tampoco para pescadores”, se informó.

El peligro

Las autoridades explicaron que comer ese tipo de marisco podría provocar serios problemas a la salud.

“En la persona puede provocar parálisis de los músculos de la respiración y posteriormente la muerte”, advirtieron.

Entre los moluscos que se recomienda no consumir están:

Mejillones

Almejas

Conchas de burro

Ostras

Vieiras

Antecedente en el país

El Ministerio de Salud dio a conocer un breve historial de personas intoxicadas por el consumo de moluscos con altos niveles de toxicidad.

En los diferentes casos las personas recibieron tratamiento y no se reportaron pacientes fallecidos.

En 1987 hubo 187 afectados

Dos años después, en 1989 fueron 7 intoxicados

El más reciente fue en 2011, con cinco casos

También se informó Salud ha enviado la alerta a todos los centros asistenciales públicos para que estén prevenidos.